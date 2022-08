Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46135 Karma: 24136 Une voiture fait une marche arrière sur l'A75 près de Millau pour rejoindre une bretelle d'entrée d'autoroute.



Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 14205 Karma: 10137 C'est quand même pas de sa faute si la sortie n'a pas été installée dans le bon sens !

Je suis accro Inscrit: 17/07/2018 23:27 Post(s): 1954 Karma: 1379





...un petit Public Averti ne serait pas de trop La seule mort dans cette vidéo c'est l'orthographe....un petit Public Averti ne serait pas de trop

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 14205 Karma: 10137 pour moi ce genre de personnes sont des criminels" mais lui ne voit pas de problème à filmer d'une main en conduisant de l'autre et à rouler au ralenti pour ne rien louper. En plus le mec écrit "" mais lui ne voit pas de problème à filmer d'une main en conduisant de l'autre et à rouler au ralenti pour ne rien louper.

Pelle d'or Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 79194 Karma: 7188 ça devait être plus simple que de prendre la prochaine sortie...

