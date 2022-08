Quand tu t'ennuie à l'aéroport

Je suis accro Inscrit: 07/08/2007 13:54 Post(s): 777 Karma: 272

@MacGeorges

Aux gens qui trouvent l'allemand trop guttural, je leur suggère toujours d'écouter du néerlandais... C'est vrai que c'est raide. Le danois est pas mal non plus.



Pour ce qui est de la vidéo, un tour de tapis à bagages, ça doit être drôle 5 minutes mais guère plus. Pas vraiment de quoi égayer ta journée quand tu attends tes valoches depuis 2 ou 3 heures.

Contribution le : 05/08 22:57:31