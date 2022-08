Un policier promène sa vache sur l'autoroute (Cullman / Alabama (USA))

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 6270 Karma: 16591

Enfin peut-être que la vache s'est échappée et que le policier essaye de la rattraper, je ne suis pas sûr :



WATCH: Cow chase on I-65 in Cullman, Alabama

Contribution le : 05/08 21:20:32