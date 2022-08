Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Une grenouille chasse une libellule 6 #1

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 14205 Karma: 10137 Et c’est un échec de toute beauté !





Contribution le : 05/08 22:58:06

FMJ65 Re: Une grenouille chasse une libellule 0 #2

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 14660 Karma: 4602 On appelle cela se prendre un vent .....

Contribution le : 05/08 23:11:35

vivaberthaga Re: Une grenouille chasse une libellule 4 #3

Je masterise ! Inscrit: 21/04/2015 14:41 Post(s): 2365 Karma: 2489

C'est de toute beauté.

Peut on même parler d’échec?C'est de toute beauté.

Contribution le : 05/08 23:45:52

lsdYoYo Re: Une grenouille chasse une libellule 0 #4

Je suis accro Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 951 Karma: 984 Dommage que ce soit un écran filmé. Une chance d'avoir l'original ?

Contribution le : Hier 08:30:18

-Flo- Re: Une grenouille chasse une libellule 0 #5

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 14205 Karma: 10137 @lsdYoYo Je me suis dit la même chose et j’ai donc essayé brièvement de la trouver avant de poster celle-ci, mais je n’ai pas réussi.

Contribution le : Hier 13:06:36