Histoire de chat : quand tu rêves TRES au-dessus de tes moyens

FMJ65
Le second essai est .... pathétique. Et il peut même pas incriminer le sol glissant ....



Contribution le : 05/08 23:16:40

Kratos2077 Re: Histoire de chat : quand tu rêves TRES au-dessus de tes moyens

Il a peut-être un problème pour sauter aussi sans penser au sol.



Je ne me souviens pas que mon chat ait eu ce genre de saut raté (dun tel ecart)

Contribution le : Hier 00:07:20

Loucheux Re: Histoire de chat : quand tu rêves TRES au-dessus de tes moyens

Sans vouloir être défaitiste, parce qu'en fait le chat est probablement juste nul, quand mon chat a commencé à ne plus savoir sauter il avait un problème pulmonaire qui l'empêchait de respirer correctement. Donc méfiez-vous.

Contribution le : Hier 03:19:49

lsdYoYo Re: Histoire de chat : quand tu rêves TRES au-dessus de tes moyens

@FMJ65 Juste les pattes arrières qui glissent sur le sol. En rigoler, ok.

De la à dire que ce chat "rêves TRES au-dessus de ces moyens", non.

Contribution le : Hier 08:27:56