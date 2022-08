Astuce pour votre ordinateur Windows (god mode) - Des chauves souris blanches

Options du sujet Imprimer le sujet

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 6270 Karma: 16591 Voici une astuce pour avoir accès à un menu caché dans windows :

GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

TaskBarIcons.{05d7b0f4-2121-4eff-bf6b-ed3f69b894d9}.

MyComputer.{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}.

WinVault.{1206F5F1-0569-412C-8FEC-3204630DFB70}.

Firewall.{4026492F-2F69-46B8-B9BF-5654FC07E423}.

Network.{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}.

NetworkedProgrammInstall.{15eae92e-f17a-4431-9f28-805e482dafd4}.

Wireless.{1FA9085F-25A2-489B-85D4-86326EEDCD87}.

RDPConnections.{241D7C96-F8BF-4F85-B01F-E2B043341A4B}.

Printers.{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}.



Des chauves souris blanches :

Contribution le : Hier 10:32:07