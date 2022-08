Options du sujet Imprimer le sujet

LeCromwell Street fighter IRL 7 #1

J'aime glander ici Inscrit: 23/05/2009 19:21 Post(s): 5068 Karma: 5613



Le boug qui a rajouté le son et l'animation est un crack. Ça rend la baston encore plus incroyable Le boug qui a rajouté le son et l'animation est un crack. Ça rend la baston encore plus incroyable https://t.co/0NWErPgpaW

Contribution le : Hier 14:42:52

Skwatek Re: Street fighter IRL 0 #2

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46135 Karma: 24136 Pour une totale efficacité, toujours stabiliser l'adversaire avant de porter le coup fatal !

Contribution le : Hier 15:11:47

Turbigo Re: Street fighter IRL 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 2556 Karma: 1811 Skwatek effectivement ça permet des finish plus classe



effectivement ça permet des finish plus classe

Contribution le : Aujourd'hui 07:30:34