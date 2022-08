Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Attraper un blaireau dans un champ 1 #1

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 6270 Karma: 16590 Attraper un blaireau dans un champ :

Contribution le : Hier 18:19:28

Remkage Re: Attraper un blaireau dans un champ 2 #3

Je masterise ! Inscrit: 11/05/2008 01:31 Post(s): 4312 Karma: 5240

@alfosynchro a écrit:

Bon, et après, qu'est-ce qu'ils en font ?



Contribution le : Hier 21:17:45

FMJ65 Re: Attraper un blaireau dans un champ 0 #4

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 14660 Karma: 4602 Faudrait que je l'appelle pour venir capturer celui que j'ai dans le pré.

En tout cas, très couillu, parce que si le blaireau te mord ....

Contribution le : Hier 22:31:26

Milot Re: Attraper un blaireau dans un champ 0 #6

J'aime glander ici Inscrit: 31/10/2014 13:06 Post(s): 6831 Karma: 4483 Pauvre blaireau tomber sur un emmerdeur et sa femelle

Contribution le : Aujourd'hui 13:45:45

MacGeorges Re: Attraper un blaireau dans un champ 0 #7

Garçon un Pastis Inscrit: 05/02 12:10:22 Post(s): 51 @FMJ65 Il manque la fin de votre phrase.

Que se passe-t-il quand un blaireau mord?

Contribution le : Aujourd'hui 14:22:20

FMJ65 Re: Attraper un blaireau dans un champ 0 #8

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 14660 Karma: 4602 @MacGeorges

Le blaireau n'est pas agressif mais acculé il peut devenir féroce. Il a une mâchoire puissante et de sacrés crocs. Je testerai pas !

Contribution le : Aujourd'hui 14:41:02

LeFreund Re: Attraper un blaireau dans un champ 2 #9

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 6270 Karma: 16590 Mouais, des blaireaux agressifs j'en connais un paquet, et c'est aussi des acculés généralement!

Contribution le : Aujourd'hui 14:46:00