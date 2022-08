Options du sujet Imprimer le sujet

Yazguen Une grosse boulette au rugby 7 #1

Kodak Inscrit: 18/02/2005 18:32 Post(s): 13742 Karma: 13722



Brutal



Pensant que son équipe menait au score à la toute fin du match. Il botte en touche pour clore le match.

Contribution le : Hier 18:33:02