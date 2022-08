Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund C'est vraiment violent au Brésil en ce moment

Inscrit: 26/10/2012

Plus d'infos Deux hommes à moto tirent sur des policiers :C'est faux, il s'agit du tournage d'une série TV "A Divisão" (The Division)

Contribution le : Hier 20:49:45