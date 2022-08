Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer Meilleur pote du monde (ou pas) 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 3559 Karma: 3751

Un homme ramène à ses potes une douzaine de pintes de bière durant une manifestation sportive afin que personne ne rate le spectacle.

Afficher le spoil Afficher le spoil

Contribution le : Aujourd'hui 20:25:51 Malheureusement, il va tout gâcher Un homme ramène à ses potes une douzaine de pintes de bière durant une manifestation sportive afin que personne ne rate le spectacle.