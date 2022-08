Règlement RGPD

Je suis accro Inscrit: 14/04/2007 09:24 Post(s): 544

Je constate que Koreus est l'un des seul site qui me propose à chaque ouverture de page d'accepter ou refuser les cookies et autre données.



Je suppose que si on accepte il retient notre choix et ne nous le demande plus mais si on refuse alors à chaque ouverture du site j'ai le message qui me demande d'accepter.



Les autres sites retiennent mon choix et ne me propose plus d'accepter ou refuser une fois mon choix effectué.

Contribution le : Aujourd'hui 09:18:49