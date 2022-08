Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Sortir la voiture de la cour

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 14210 Karma: 10163







Autre lien non intégrable de la même vidéo sans toutes les bandes noires autour...)

Tags : Mercedes, meuble, gêner, bouger, descendre, frein à main, bye bye Une femme sort en marche arrière de la cour où elle avait garé sa voiture.

Gog077 Re: Sortir la voiture de la cour

Je suis accro Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 1372 Karma: 711 Haha énorme. Sinon quand il y a un virage elle essaie de remettre la route droite ou comment ça se passe ?

Olyer Re: Sortir la voiture de la cour

Je masterise ! Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 3563 Karma: 3752

Et le coup je tente retenir la voiture avec la portière, c'est magique Je ne m'y attendais tellement pas. J'adoreEt le coup je tente retenir la voiture avec la portière, c'est magique

Kendaar Re: Sortir la voiture de la cour

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2017 14:20 Post(s): 2453 Karma: 1402 c'est juste magique ce moment final ou on decouvre que la camera a un microc'est juste magique

