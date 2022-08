Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Quand t'as les moyens de te payer un beau bateau mais que tu grattes sur le service 3 #1

Un bateau tape dans un mur et ensuite un ponton dans le port de Alicante :



Un barco kamikaze destroza el Puerto de Alicante

vivaberthaga Re: Quand tu ne maitrise pas ton engin 2 #2

@LeFreund Quand t'as les moyens de te payer un bateau mais que tu grattes sur le service d'un pilote...

-Flo- Re: Quand tu ne maitrise pas ton engin 2 #3

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 14218 Karma: 10189



A priori le skipper n'est pas si mauvais que ça : il s'agirait d'une panne qui a rendu le bateau incontrôlable, et il aurait donc délibérément choisi de percuter la passerelle pour le stopper en minimisant les dégâts.

https://euroweeklynews.com/2022/08/09/out-of-control-ship-crashes-and-wrecks-part-of-the-port-of-alicante/

Gog077 Re: Quand tu ne maitrise pas ton engin 3 #4

Je suis accro Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 1373 Karma: 716

@-Flo- a écrit:

A priori le skipper n'est pas si mauvais que ça : il s'agirait d'une panne qui a rendu le bateau incontrôlable, et il aurait donc délibérément choisi de percuter la passerelle pour le stopper en minimisant les dégâts.

https://euroweeklynews.com/2022/08/09/out-of-control-ship-crashes-and-wrecks-part-of-the-port-of-alicante/



https://euroweeklynews.com/2022/08/09/out-of-control-ship-crashes-and-wrecks-part-of-the-port-of-alicante/

Citation :Du coup: quand t'as les moyens de te payer un bateau mais que tu grattes sur la révision ?

vivaberthaga Re: Quand tu ne maitrise pas ton engin 0 #5

@-Flo- autant pour moi. Par contre sans vouloir trop pinailler on parle de skipper quand il y a des voiles.

LeFreund Re: Quand tu ne maitrise pas ton engin 0 #6

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 6290 Karma: 16660 vivaberthaga non pas forcément :



skipper \ski.pœʁ\ masculin



Capitaine d’un bateau le plus souvent dans le nautisme ou la compétition à la voile.



Source : non pas forcément :skipper \ski.pœʁ\ masculinCapitaine d’un bateau le plus souvent dans le nautisme ou la compétition à la voile.Source : https://fr.wiktionary.org/wiki/skipper

-Flo- Re: Quand tu ne maitrise pas ton engin 1 #7

@vivaberthaga Oui possible, ça me semblait bizarre aussi. J'ai juste repris le terme employé dans l'article, mais ça n'a pas l'air d'être du journalisme de haut vol.

vivaberthaga Re: Quand tu ne maitrise pas ton engin 0 #9

@LeFreund Mais... j'avais dit que je ne voulais pas attenter à l'intégrité physique des mouches!

