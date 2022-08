Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Thérapie équine au Brésil 2 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 17161 Karma: 17254

Contribution le : Aujourd'hui 11:53:01

trachsel Re: Thérapie équine au Brésil 0 #2

Kétamine Inscrit: 23/08/2018 00:36 Post(s): 1210 Karma: 586 Mais ça fonctionne pas du tout !!! Au contraire le monsieur se met à pleurer

Contribution le : Aujourd'hui 12:20:42

Milot Re: Thérapie équine au Brésil 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 31/10/2014 13:06 Post(s): 6835 Karma: 4485 @trachsel c'est peut-être justement ce qu'il fallait

Contribution le : Aujourd'hui 13:21:59