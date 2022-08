Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Comment faire une chauve-souris en papier

Comment faire une chauve-souris en papier :

Peut-être fake? j'ai pas testé

Olyer Re: Comment faire une chauve-souris en papier

Inscrit: 22/05/2015

Ça n'a pas volé comme sur la vidéo



Edit : voici a peu près le type de vol



Une chute, puis ça plane, puis une chute, etc. Mais maximum 3 phases de planage.



Après, j'ai peut-être loupé mon pliage



Edit2:

