Trouver l'identité d'inconnus dans la rue avec l'IA.

Je trouve l'identité d'inconnus dans la rue avec l'IA.



Ca fait un peu flipper quand même Je trouve l'identité d'inconnus dans la rue avec l'IA.Ca fait un peu flipper quand même

Je suis accro Inscrit: 05/07/2017 18:29 Post(s): 1937 Karma: 1934 Pourquoi tu veux flipper ? C'est comme ça tous les jours en Chine et ça se passe très... bien :s

