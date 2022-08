Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Rater le ferry à 3 secondes près 2 #1

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 14222 Karma: 10200 Un homme manque son ferry à 3 secondes près, en direct à la télévision grecque.





Tags : Grèce, touriste, vacancier, voyageur, bateau, embarquer, partir, retard

Contribution le : Aujourd'hui 22:46:29

vivaberthaga Re: Rater le ferry à 3 secondes près 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 21/04/2015 14:41 Post(s): 2375 Karma: 2507 Je ne connais absolument rien aux règles de sécurité dans ce type de transport, mais le pont se relève et les moteurs sont lancés 5 secondes après que la dernière voiture ait franchi le pont!!!

Contribution le : Aujourd'hui 23:03:20