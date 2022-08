Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Un camion fonce tête baissée dans un tunnel 2 #1

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 14225 Karma: 10206 Un camion fonce tête baissée dans un tunnel.





zoondoz Re: Un camion fonce tête baissée dans un tunnel 0 #2

Je suis accro Inscrit: 07/08/2007 13:54 Post(s): 782 Karma: 277 On a le point de vue depuis la cabine ? Ça doit être assez impressionnant !

-Flo- Re: Un camion fonce tête baissée dans un tunnel 1 #3

Oui, j'ai réussi à l'avoir en exclusivité :



