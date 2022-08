Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Plongeur des profondeurs, une vie compliquée 3 #1

Inscrit: 09/10/2011

rompich Re: Plongeur des profondeurs, une vie compliquée 1 #2

Inscrit: 11/07/2011
Grâce à eux je peux regarder cette vidéo en HD !

Turbigo Re: Plongeur des profondeurs, une vie compliquée 1 #3

Inscrit: 16/01/2009
C'est curieux qu'ils n'engagent pas certains de ces plongeurs pour des missions spatiales.

Ils ont l'habitude des milieux confinés pendant longtemps, l'habitude des procédures de sécurité, la conscience des milieux hostiles.

Et j'imagine une forme physique digne d'un astronaute.

Gog077 Re: Plongeur des profondeurs, une vie compliquée 0 #4

Inscrit: 01/07/2015
@Turbigo On peut pas être partout ^^ J'imagine qu'on apprend pas en 5mn à faire ce genre de missions sous marines, pareil pour les missions spatiales. Bien qu'il y ait des similitudes, ça reste très différent je pense.

