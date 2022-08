Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Quand tu refuse de ramener ton chariot de supermarché à l'emplacement prévu 3 #1

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 6300 Karma: 16685 Quand tu refuse de ramener ton chariot de supermarché à l'emplacement prévu :



De Jure



Pour info, les "Cart Narcs" sont des bénévoles qui se filment à demander de manière polie aux gens de ramener les chariots sur les parkings de supermarché.



Je ne me rappelle pas si j'ai déjà posté une vidéo des CartNarcs ici, en tout cas rien trouvé avec la recherche. Mais ça me fait toujours un peu sourire (même si c'est triste de voir où va le monde au travers de ces vidéos).

Contribution le : Aujourd'hui 11:04:33