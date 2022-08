Options du sujet Imprimer le sujet

carpet_bombing Course poursuite a paris 5 #1

carpet_bombing

Je masterise !











Inadmissible comment la police arrête ces fuyards qui roulent sans permis sous l'effet de la came Enfin plutôt la fin !Inadmissible comment la police arrête ces fuyards qui roulent sans permis sous l'effet de la came

Contribution le : Aujourd'hui 14:10:15

Le_Relou Re: Course poursuite a paris 0 #2

Le_Relou

Je masterise !

wallah, ils se sont fait déchirer, frère !

se fonceder ou conduire il faut choisir !



se fonceder ou conduire il faut choisir !

Contribution le : Aujourd'hui 14:43:03

Mancuso Re: Course poursuite a paris 3 #3

Je viens d'arriver Inscrit: 29/10/2018 14:12 Post(s): 21 Je me disais: c'est beau quand c'est bien fait.

Puis à 0:43, il y a un agent qui vient en courant faire une clé de bras par derrière, créant un bazar alors que ses collègues étaient en contrôle de la situation.

Contribution le : Aujourd'hui 14:47:48