LeFreund Quand tu souhaites garder ton pot catalytique 3 #1

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 6306 Karma: 16712 Quand tu souhaites garder ton pot catalytique :

Un homme tabasse un voleur qu'il surprends sous son véhicule.



SVP pas 3 pages de débat savoir si c'est bien ou pas. La violence c'est mal.

Contribution le : Aujourd'hui 21:55:32

FMJ65 Re: Quand tu souhaites garder ton pot catalytique 0 #2

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 14675 Karma: 4616 C'est pas vrai : la violence, ça fait beaucoup de bien aux nerfs !

Contribution le : Aujourd'hui 22:23:16

Le_Relou Re: Quand tu souhaites garder ton pot catalytique 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 2487 Karma: 1416 LeFreund oui enfin je ne veux pas polémiquer mais il lui fait quand même une menace de mort .. pour un pot, ....suggestion canadienne : il ferait peut être mieux de fumer du pot ça leur permettait d'aborder la vie sous un autre angle que de se tabasser ou de se voler. oui enfin je ne veux pas polémiquermais il lui fait quand même une menace de mort .. pour un pot, ....suggestion canadienne : il ferait peut être mieux de fumer duça leur permettait d'aborder la vie sous un autre angle que de se tabasser ou de se voler.

Contribution le : Aujourd'hui 22:51:36