Options du sujet Imprimer le sujet

Jinroh La chute d un cheval a New York. 2 #1

J'aime glander ici Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 5517 Karma: 8498

Un cheval de calèche s'effondre en pleine rue à New York. Il s en sort bien grace aux policiers qui l ont rafraîchi. Selon des temoins le chauffeur lui aurait donné des tapes pour qu il se relève.

Contribution le : Aujourd'hui 14:10:40