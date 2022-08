Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Concours de lancer de brouette





Ce qui me fait le plus marrer, c'est le juge qui finalement va quand même mesurer le lancer. Professionnel jusqu'au bout ! Ce qui me fait le plus marrer, c'est le juge qui finalement va quand même mesurer le lancer. Professionnel jusqu'au bout !

Acherontia Re: Concours de lancer de brouette

Vivement le concours de javelot dans les mêmes conditions. ^^'

zoondoz Re: Concours de lancer de brouette

On a qu'à changer le règlement : au lieu de compter en mètres, on comptabilise les blessés.

