Kilroy1 Un restaurant new-yorkais te sert le diabète à l'ancienne

97 ans que ça dure





Kratos2077

En voyant un titre pareil, on peut se demander à quel point les esprits sont pollués par les magazines féminin a tendance bio.



97 ans pas mal, ma mère avec une vie saine n a tenu que 68 ans.



zoondoz

@Kratos2077

Je ne comprends le sens de ton message. Tu as mal traduits le titre ou tu trolles ?



Drakkaru

@zoondoz Juste qu'il trouve que manger moins de sucre, c'est un truc de gonzesse et que lui, c'est un vrai mec avec des grosses couilles



papives

Kratos2077 moi je dirais que en 97 ans ils ont eu l'occasion de liquider beaucoup de clients en leur foutant le diabète

