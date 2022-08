Je suis accro Inscrit: 03/06/2013 14:16 Post(s): 685 Karma: 1474

https://www.facebook.com/watch/?v=1254263415318755



Adam And The Metal Hawks, un groupe de rock originaire des États-Unis essaie une version gargarisée et hilarante de "Thunderstruck" Adam And The Metal Hawks, un groupe de rock originaire des États-Unis essaie une version gargarisée et hilarante de "Thunderstruck"

Contribution le : Aujourd'hui 10:24:40