Des enfants ukrainiens trouvent un lance-roquettes et un fusil mitrailleur

Des enfants trouvent un lance-roquettes et un fusil mitrailleur à Kherson, dans le Sud de l'Ukraine. Et tirent une roquette accidentellement.

Contribution le : Aujourd'hui 10:19:29