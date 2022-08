Un écureuil réclame à boire

Je suis accro Inscrit: 01/05/2007 11:23 Post(s): 1005 Karma: 1214





Meteo60 - Un écureuil assoiffé réclame de l'eau. La #sécheresse c'est aussi la faune impactée. D'ailleurs entendez-vous le silence des oiseaux lors des journées très chaudes ? Vidéo non datée et lieu inconnu, via "Quoi 2 news ?" Meteo60 - Un écureuil assoiffé réclame de l'eau. La #sécheresse c'est aussi la faune impactée. D'ailleurs entendez-vous le silence des oiseaux lors des journées très chaudes ? Vidéo non datée et lieu inconnu, via "Quoi 2 news ?"

Contribution le : Aujourd'hui 11:22:12