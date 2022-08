Options du sujet Imprimer le sujet

Zalko Moment cringe à la TV - Un repas exceptionnel 2 #1

Je m'installe Inscrit: 15/04/2017 21:27 Post(s): 219 Karma: 130 Ce repas semble exceptionnel... cringe moment ?





Un repas exceptionnel - BBC Cooking Show applause

Contribution le : Aujourd'hui 13:26:25

vojack Re: Moment cringe à la TV - Un repas exceptionnel 0 #3

Je suis accro Inscrit: 01/05/2007 11:23 Post(s): 1006 Karma: 1214 @Zalko On a un super mot en français pour ce genre de moment: "embarrassant"



Ras la casquette de ces anglicisme!

Contribution le : Aujourd'hui 15:17:29

Zalko Re: Moment cringe à la TV - Un repas exceptionnel 0 #5

Je m'installe Inscrit: 15/04/2017 21:27 Post(s): 219 Karma: 130

@vojack a écrit:

@Zalko On a un super mot en français pour ce genre de moment: "embarrassant"



Ras la casquette de ces anglicismeS !





Meme 'Okay" Citation :Meme 'Okay"

Contribution le : Aujourd'hui 15:47:13