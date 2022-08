Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 6334 Karma: 16766

Des clients du grand magasin d'ameublement suédois ont forcé les barricades pour fuir une éventuelle mise sous quarantaine :



China: Shoppers flee as health authorities attempt to lock down IKEA amid zero-Covid policy

Contribution le : Aujourd'hui 19:33:56