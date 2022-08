Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Quand tu vas au travail à 300km/h 1 #1

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 6337 Karma: 16774 Quand tu vas au travail à 300km/h :

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 21:53:16

Kratos2077 Re: Quand tu vas au travail à 300km/h 0 #2

Je suis accro Inscrit: 13/01/2021 00:13 Post(s): 951 Karma: 412 Bah tu gagnes pas tant de temps que ça. Surtout pour faire 10km et vu la consommation d essence, faut vraiment une bonne cote pour être ev+

Contribution le : Aujourd'hui 22:48:58