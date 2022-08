Snack généreux dans un avion - 3 minutes d'histoire avec des américains

Je suis accro Inscrit: 06/08/2020 02:22 Post(s): 1329 Karma: 1720



@vivaberthaga a écrit:

@Vassili44 Effectivement culture et intelligence sont deux concepts différents, mais pas incompatibles. Et savoir reconnaître une(des) lacune(s) culturelle(s) est pour moi une manifestation de grande intelligence. Je sais que je ne sais pas...



En fait on en revient à ce que j'ai dit : c'est que des personnes dictent ce que l'on doit savoir. J'ai du mal avec cette façon de penser. La culture est trop large et une personne peut être une tête sur un pan de la culture qui a de l'intérêt pour lui et/ou même qui peut lui servir, mais on va lui dire que non, il est idiot parce qu'il ne sait pas ce que l'on pense qu'il devrait savoir.



Il faut je pense en revenir au base au risque de demander à une personne de savoir pour savoir sans que ce savoir soit rattaché à une réalité qu'elle vit. Cette base est de se demander si ça lui sert ou pas. Si ce n'est pas le cas, à vrai dire, tant mieux qu'elle garde de la place pour des choses plus intéressante pour elle.



De façon générale, chaque personne a des connaissances sur un pan de la culture et aura tendance à voir le monde à travers ce prisme. Elle se sentira parfois insulté que d'autres n'aient pas le même intérêt et ne voient pas le monde comme lui le voit, comme si c'était une offense et on l'entendra alors dire "Quoi ! Mais tu ne connais pas ce groupe de musique ? Comment c'est possible !" alors qu'on connaitra plein de choses importantes pour nous qu'elle ne connaitra pas sans forcément s'en offusquer autant, si l'on ne considère pas ça comme "la culture générale" qui devrait s'appeler "la culture que tout le monde doit vraiment savoir".



On retrouve ça dans chaque catégorie culturelle. Tu prends la littérature, il y a les livres à avoir lu dans sa vie "c'est de la culture de base comprenez !" et tu te retrouves avec un tas de gens qui ont lu les mêmes bouquins, c'est super ! Et, d'après les critères de la culture générale, ils sont plus intelligents que celui qui aura choisi une œuvre méconnue, car ce qui est méconnue et hors norme est, de fait, hors de la culture générale. Ne pense donc pas briller en société avec tes phrases fétiches apprise par cœur car quand tu citeras l'auteur tout le monde haussera des épaules avec peut-être un peu de dédain : inconnu au bataillon.



Mais place une phrase d'un film culte (c'est-à-dire une film très dans la norme) et là tu passeras pour un vrai, un mec qui connait ses classiques, bref, un mec cultivé et intelligent juste parce qu'en citant une réplique que les autres connaissent, ils se sentent, bien sûr, faire partie du même groupe, mais c'est aussi leur propre culture que tu valorises, et ça, les gens ils aiment bien.



La culture générale apparait donc comme une norme sociale dans laquelle il faut être sous peine de se voir puni. Les "idiots" et toute autre moquerie ne sont, à mon sens, que des manifestations de punitions sociales pour ne pas avoir su ce que le groupe dominant sait. D'ailleurs, si tu prends chaque groupe, tu verras que la norme changera, et la culture dite générale également. Ce qu'il faudra savoir n'aura parfois rien à voir d'un groupe à un autre. Mais les mêmes mécanismes de punition sociale seront sans doute toujours à l'œuvre, en plus du rejet, de la moquerie, exclusion etc. et, a contrario, valorisation et intégration quand tu sais ce que tu dois savoir : les bases qui changent d'un groupe à un autre.



C'est toujours dur de voir une personne ignorer totalement ce qui constitue notre monde à nous, mais il faut savoir qu'il y a de très grandes chances que nous ne connaissons pas ce qui fait partie du monde de ces autres que l'on juge si sévèrement.



----------



Je suis encore parti en roue libre. Citation :En fait on en revient à ce que j'ai dit : c'est que des personnes dictent ce que l'on doit savoir. J'ai du mal avec cette façon de penser. La culture est trop large et une personne peut être une tête sur un pan de la culture qui a de l'intérêt pour lui et/ou même qui peut lui servir, mais on va lui dire que non, il est idiot parce qu'il ne sait pas ce que l'on pense qu'il devrait savoir.Il faut je pense en revenir au base au risque de demander à une personne de savoir pour savoir sans que ce savoir soit rattaché à une réalité qu'elle vit. Cette base est de se demander si ça lui sert ou pas. Si ce n'est pas le cas, à vrai dire, tant mieux qu'elle garde de la place pour des choses plus intéressante pour elle.De façon générale, chaque personne a des connaissances sur un pan de la culture et aura tendance à voir le monde à travers ce prisme. Elle se sentira parfois insulté que d'autres n'aient pas le même intérêt et ne voient pas le monde comme lui le voit, comme si c'était une offense et on l'entendra alors dire "Quoi ! Mais tu ne connais pas ce groupe de musique ? Comment c'est possible !" alors qu'on connaitra plein de choses importantes pour nous qu'elle ne connaitra pas sans forcément s'en offusquer autant, si l'on ne considère pas ça comme "la culture générale" qui devrait s'appeler "la culture que tout le monde doit vraiment savoir".On retrouve ça dans chaque catégorie culturelle. Tu prends la littérature, il y a les livres à avoir lu dans sa vie "c'est de la culture de base comprenez !" et tu te retrouves avec un tas de gens qui ont lu les mêmes bouquins, c'est super ! Et, d'après les critères de la culture générale, ils sont plus intelligents que celui qui aura choisi une œuvre méconnue, car ce qui est méconnue et hors norme est, de fait, hors de la culture générale. Ne pense donc pas briller en société avec tes phrases fétiches apprise par cœur car quand tu citeras l'auteur tout le monde haussera des épaules avec peut-être un peu de dédain : inconnu au bataillon.Mais place une phrase d'un film culte (c'est-à-dire une film très dans la norme) et là tu passeras pour un vrai, un mec qui connait ses classiques, bref, un mec cultivé et intelligent juste parce qu'en citant une réplique que les autres connaissent, ils se sentent, bien sûr, faire partie du même groupe, mais c'est aussi leur propre culture que tu valorises, et ça, les gens ils aiment bien.La culture générale apparait donc comme une norme sociale dans laquelle il faut être sous peine de se voir puni. Les "idiots" et toute autre moquerie ne sont, à mon sens, que des manifestations de punitions sociales pour ne pas avoir su ce que le groupe dominant sait. D'ailleurs, si tu prends chaque groupe, tu verras que la norme changera, et la culture dite générale également. Ce qu'il faudra savoir n'aura parfois rien à voir d'un groupe à un autre. Mais les mêmes mécanismes de punition sociale seront sans doute toujours à l'œuvre, en plus du rejet, de la moquerie, exclusion etc. et, a contrario, valorisation et intégration quand tu sais ce que tu dois savoir : les bases qui changent d'un groupe à un autre.C'est toujours dur de voir une personne ignorer totalement ce qui constitue notre monde à nous, mais il faut savoir qu'il y a de très grandes chances que nous ne connaissons pas ce qui fait partie du monde de ces autres que l'on juge si sévèrement.----------Je suis encore parti en roue libre.

Contribution le : Hier 00:52:35