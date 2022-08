Options du sujet Imprimer le sujet

goustaf Les DeepFake se perfectionnent - Une Ballerine vraiment douée

DeepFake de Mona Lisa

Une ballerine en équilibre sur une bouteille de champagne





Une ballerine en équilibre sur une bouteille de champagne



lsdYoYo

1/ Encore un peu de flou dans les contours... mais wow, on ne peut même plus croire les images animées. Mais était-ce en temps réel ?

