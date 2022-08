Options du sujet Imprimer le sujet

Sculpture en pâte polymère de Thomas la petite locomotive

Wiliwilliam

How To Make Scary Zombie Train Diorama / Polymer Clay



Thomas la petite locomotive d'origine (déjà bien cauchemardesque à mon goût):

Fabiolo

Je suis accro Inscrit: 19/12/2012 12:11 Post(s): 1674 Karma: 954 cool, merci pour la chaîne youtube, j'aime bien les dioramas et les créations sous résine, ça a un côté relaxant à regarder et je ne connaissais pas celui-là.

