Entraînement de Shaolin Kung Fu : un spectacle capté par satellite

Acherontia il n'y a que 3 plans qui sont vraiment pris de satellite, et de ce sont des photos, pas des vidéos. Dont aucun n'est présent dans cette vidéo twitter, ou c'est un plan de drone uniquement.



A ma connaissance, la vidéo par satellite ça ne se fait pas. Peut être certains satellites secrets d'espionnages en sont capable, mais c'est loin d'être sur tellement c'est mal pratique et plus simple et moins couteux avec des Drones furtifs.



Un satellite d'observation (donc plutôt à basse altitude) doit aller très vite pour rester en orbite (plus une orbite est basse, plus elle doit être rapide).



L'ISS a ~400 km d'altitude doit aller à une vitesse de ~27 000 Km/h pour conserver son orbite.



Plus on est près, moins on a besoin de caméra puissante (objectif puissant surtout) mais plus on va vite et moins le champ de vision peut être grand et la durée d'observation sera courte (normal on va plus vite).



En admettant que l'on filme depuis l'espace, il est impossible d'avoir un plan fixe. Le résultat sera forcément un survol avec changement de point de vue et même plutôt rapide ...



Voici les 3 seules photos prisent de l'espace présentent dans le clip sur le site de la BBC

#1





#2





#3





Notez bien le très grand changement de l'angle de vue bien visible sur les bâtiments entre les photos #1 et #2 :





On peut d'ailleurs douter de l'histoire expliquée sur le site, puisque qu'entre les clichés 1 et 2 ils ont eu le temps de finir la construction d'un stade avec une belle piste d'athlétisme ...



Je suis prêt à l'affirmer avec une certitude de 99.729 % : Rien n'a été filmé de l'espace, juste des prises de photos.

Et au vu des écarts de dates entre les clichés, je doute aussi de l'entièreté de l'histoire de prise de rendez vous pour faire le show spécialement à la bonne heure pour être sur les clichés. J'imagine bien plus simplement qu'ils ont remarqué que l'on voyait ces entrainements sur certains cliché satellites et qu'ils sont aller les filmer après coup, pour raconter une belle histoire et faire d'impressionnantes images de Drones.



Les satellites qui filment depuis l'espace, ce n'est qu'au cinéma.



