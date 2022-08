Quand tu n'aime pas les jeunes ou les skateboarders ou les gens

Je m'installe Inscrit: 29/01/2020 11:28 Post(s): 344 Karma: 456





Sinon, on ne sait pas si le gars voit facilement celui qui filme la scène, mais devant lui, il y en a un autre avec une caméra à la main. Vous sortiriez un flingue en public devant des caméras pour menacer quelqu'un ?

Et puis le gars gare sa Tesla en épis sur des places en bataille juste là où les gars font des figures de skateboard. Ce n'est pas comme s'il n'y avait plus de place disponible sur le parking. Perso, j'aurais mis ma caisse le plus loin possible de la zone d'atterrissage possible du skateur en cas de ratage de figure.



Du coup, j'opte plus pour une mise en scène ou un prank.





@Jack-Slater :

Je suis tombé sur

Citation : Examples

- threatening to shoot another person while you are holding a gun,

- a recently fired employee calling the former boss and saying “you and the office staff better watch your backs,”

- texting your ex that you’re going to set fire to her apartment.



Even if a threat was made, it is a defense to a criminal threats charge if

- the threat was not specific, but was vague or ambiguous,

- the recipient of the threat could not have reasonably feared for his/her safety,

- the recipient of the threat wasn’t actually in fear,

- the recipient’s fear was merely fleeting or momentary, OR

- you only made a threatening gesture and did not convey your threat verbally, electronically or in writing.



Donc si j'ai bien compris et que la loi est la même là où ils se trouvent, ce geste n'est pas considéré comme une menace à l'intégrité physique du skateur car il lui dit juste de dégager de là en le pointant avec un flingue... ^^' Personne ne se demande pourquoi le gars sort un "flingue" de la poche avant droite de son jeans ? Sérieux, si j'avais un flingue, je le tiendrais le plus loin possible de mes bijoux de famille de peur d'appuyer accidentellement sur la gâchette en essayant de la sortir. À la limite, il l'aurait sortie de la poche arrière, j'aurais pu y croire. Mais là.Et puis le gars gare sa Tesla en épis sur des places en bataille juste là où les gars font des figures de skateboard. Ce n'est pas comme s'il n'y avait plus de place disponible sur le parking. Perso, j'aurais mis ma caisse le plus loin possible de la zone d'atterrissage possible du skateur en cas de ratage de figure.Du coup, j'opte plus pour une mise en scène ou un prank.Je suis tombé sur ça Citation :Donc si j'ai bien compris et que la loi est la même là où ils se trouvent, ce geste n'est pas considéré comme une menace à l'intégrité physique du skateur car il lui dit juste de dégager de là en le pointant avec un flingue... ^^'

