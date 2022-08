Ma nouvelle discipline favorite

Options du sujet Imprimer le sujet

Un homme dégrafe des soutiens gorges le plus vite possible :

Franchement respect. J'ai jamais pigé le truc

Je fais plutôt aux ciseaux mais on déplore une perte pour deux cobayes ...

J'ai essayé. Le problème c'est que je n'ai qu'une femme, alors l'enchaînement ne dure pas bien longtemps…

@JCM77



Il n'y a pas que des femmes dans le lot, du coup tu peux t'entrainer avec des voisins, amis...



Mais si je ne me trompe il existe plusieurs type de fermeture de soutient gorge aussi, du coup ca dois pas être aussi évident que sur la vidéo.



Et pour ma part regarder american pie ma permis il y a longtemps de réussir a dégrafer sans regardé mon premier rencard, j'étais moi même étonné.

Mon record est de 1, et ça a fini à peu près comme ça :



Mon record est de 1, et ça a fini à peu près comme ça :

