Une IA reconstitue le visage des pharaons de l'Egypte Antique

Je viens d'arriver Inscrit: 04/03/2018 23:11 Post(s): 40 Karma: 122





N'empêche que c'est bluffant!



https://twitter.com/i/status/1559502242331361281



Edit: Mince, je viens de me rendre compte que Kilroy1 l'a déjà publié cet après-midi.



Pour ne pas être en reste: plus d'info et d'autres videos sur la page Facebook de Unlock Egypt Ben oui... Parce que pour ceux de l'Egype actuelle, c'est plus compliqué (ça m'apprendra à faire des titres sans réfléchir...)N'empêche que c'est bluffant!Edit: Mince, je viens de me rendre compte que Kilroy1 l'a déjà publié cet après-midi.Pour ne pas être en reste: plus d'info et d'autres videos sur la page Facebook de Unlock Egypt https://www.facebook.com/UnlockEgyptOfficial

Contribution le : 17/08 21:55:44