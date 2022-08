Options du sujet Imprimer le sujet

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 73811 Karma: 35840 Décalotter pour allumer cette lampe



DoubleZ Re: Décalotter pour allumer 0 #3

Le modèle Américain à un défaut par contre : il reste toujours allumé.

LugerKain Re: Décalotter pour allumer 0 #4

Je m'installe Inscrit: 24/10/2021 11:25 Post(s): 281 Karma: 555 Ne soyez pas touché dans votre orgueil, la taille de l'ampoule, c'est juste pour prévenir toute utilisation buccale

j'ai eu peur du titre par contre

Crazy-13 Re: Décalotter pour allumer 0 #6

Pelle d'or Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 79258 Karma: 7195



E.T. devrait porté plainte pour plagiat; c'est clairement inspiré de son doigt.

