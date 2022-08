Options du sujet Imprimer le sujet

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 6358 Karma: 16854 Une vieille voiture Lincoln avec pleins de boutons :

Hier 15:36:55

Turbigo Re: Une vieille Lincoln avec pleins de boutons 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 2608 Karma: 1869 Ca me rappelle les machines à laver des années 80.

Y'avait 150 programmes, 15 options, et quand t'avais lu le manuel tu avais un diplôme de la NASA.

Hier 17:16:53

lsdYoYo Re: Une vieille Lincoln avec pleins de boutons 1 #3

Je suis accro Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 978 Karma: 986 Mouais, d'un autre côté, dans les voitures récentes faut passer par l'écran unique et dérouler 5 niveaux de menus pour trouver la fonction souhaitée.

Et quand c'est une fonction couramment utilisée, c'est ultra gonflos.

Hier 19:31:28

Drakkaru Re: Une vieille Lincoln avec pleins de boutons 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 12/08/2012 00:23 Post(s): 4596 Karma: 2178 @lsdYoYo Quand c'est une fonction couramment utilisée, elle est pas dans des sous menu normalement x)

Mais oui ce genre de bouton, je pense ça plus viable dans le temps que l'informatique qu'on a maintenant

Hier 20:08:03