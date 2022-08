Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Canne à pêche améliorée + 2 façons de choisir sa poêle 5 #1

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 6358 Karma: 16854 Une canne à pêche améliorée à la sauce "redneck" :

Vous navigateur est trop vieux



2 façons de choisir sa poêle :

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Hier 15:39:34

LugerKain Re: Canne à pêche améliorée + 2 façons de choisir sa poêle 0 #4

Je m'installe Inscrit: 24/10/2021 11:25 Post(s): 281 Karma: 555

Le principe d'une canne à pêche, c'est souple pour maintenir le fil en tension

Ah d'accord, bah effectivement, pu b'soin de fil tendu, doit pas rester grand chose par contre



2

Ouais, même si c'est probablement fake, j'ai rigolé sur le coup Le principe d'une canne à pêche, c'est souple pour maintenir le fil en tensionAh d'accord, bah effectivement, pu b'soin de fil tendu,Ouais, même si c'est probablement fake, j'ai rigolé sur le coup

Contribution le : Aujourd'hui 12:13:43