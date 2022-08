Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Tuto: N'oubliez pas de changer le liquide des clignotants

Inscrit: 26/10/2012

Afficher le spoil c'est évidemment faux, on peut clignoter beaucoup plus que 5000 fois! N'oubliez pas de changer le liquide des clignotants :

Contribution le : Hier 15:47:02

deepo Re: Tuto: N'oubliez pas de changer le liquide des clignotants

@AshySlashy sauf que pour changer le liquide des clignotants, faut d abord retrouver le sceau à vapeur dudit liquide.

Et ca l'apprenti il est pas près de le trouver vu que c'est rangé dans l'entrepôt sans poignée de porte.

Contribution le : Hier 17:50:35

Jashugan13 Re: Tuto: N'oubliez pas de changer le liquide des clignotants

Inscrit: 05/02/2010
Pensez à vérifier l'état des joints aussi. S'ils sont trop écrasés il faudra mettre un petit coup de lime à épaissir.

Contribution le : Hier 18:47:45

zoondoz Re: Tuto: N'oubliez pas de changer le liquide des clignotants

Inscrit: 07/08/2007
@deepo

Si tu vois l'apprenti, tu lui diras de m'apporter le marteau à bomber le verre car j'en ai vraiment besoin.

Contribution le : Hier 20:17:07

Wasab_II Re: Tuto: N'oubliez pas de changer le liquide des clignotants

Inscrit: 30/12/2016

@zoondoz a écrit:

@deepo

Si tu vois l'apprenti, tu lui diras de m'apporter le marteau à bomber le verre car j'en ai vraiment besoin.



Sans oublier l'équerre ronde Citation :Sans oublier l'équerre ronde

Contribution le : Hier 20:21:24

AshySlashy Re: Tuto: N'oubliez pas de changer le liquide des clignotants

Inscrit: 05/04/2007

@Turbigo a écrit:

Profitez-en pour réviser les gallipers



François perusse : Les gallipers







J'ai mis 15 ans à comprendre que les gallipers c'était des étriers de frein ^^

(et effectivement, ça devrait être garantit) Citation :J'ai mis 15 ans à comprendre que les gallipers c'était des étriers de frein ^^(et effectivement, ça devrait être garantit)

Contribution le : Aujourd'hui 14:12:01

Krogoth Re: Tuto: N'oubliez pas de changer le liquide des clignotants

Inscrit: 30/09/2007
5000 fois? Mais c'est énorme!! De quoi tenir bien plus longtemps que la durée de vie de la voiture pour beaucoup de conducteur.

Contribution le : Aujourd'hui 14:43:54

Wiliwilliam Re: Tuto: N'oubliez pas de changer le liquide des clignotants

Inscrit: 07/04/2012

@Krogoth a écrit:

pour beaucoup de conducteur.



Les conducteurs de BMW par exemple Citation :Les conducteurs de BMW par exemple

Contribution le : Aujourd'hui 14:55:58