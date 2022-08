Pole Dance avec effets visuels à America Got's Talent

Je suis accro Inscrit: 13/01/2021 00:13 Post(s): 955 Karma: 416

Une œuvre vraiment impressionnante. J'aime bcp.



Je peux comprendre l avis de @Gog077 mais ne le partage pas pleinement. Quand le numéro commence, on a le droit à l homme (ici la femme)drapeau et l escalier, classiques depuis déjà quelques années et tout ce qu'on peut voir dans les calisthenics, et qui ne durent que peu de temps. De fait après on ne voit pas grand chose de bien neuf non plus.

Mais la danse se fond et s oublie dans cette œuvre millimétrée et parfois perturbante dans les changement d'images et de sens de la danseuse.

Et en ça on en oublie la danse au profit de l œuvre elle même toute entière. Une énorme intégration du réel dans l image mais le tout devant soi.



Je trouve ça super réussi et malgré les répétitions, je suppose que cela devait être compliqué pour le cadreur de retranscrire la danse, le show et la vidéo ne lui rend pas pleinement hommage mais ceux qui étaient ce soir là dans le public ont vraiment du en prendre pleins les mirettes.



Mention spéciale au jeu d acting de Simon cornwell qui joue le mec blasé au début... (ca je suis pas fan. Limite je préfère qu'il ne fasse rien comme avant)

Contribution le : Aujourd'hui 05:07:18