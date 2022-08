Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 6358 Karma: 16854

Course poursuite intense entre la police et un voleur de voiture présumé :



K-9 Jet Apprehends Car Thief Who Tried to Evade Police by Driving Through Yards & Fences



Le moment le plus incroyable est vers 3min25 le passage de barrière!

Contribution le : Hier 22:15:03