Leslie Nielsen dans le jeu-vidéo Detroit

Webhamster

Aujourd'hui 09:03:52

Wiliwilliam





Je pense que si une promo tombe sur ce jeu, je finirai par le prendre. J'en ai vu quelques extraits sans me faire spoile. Il a l'air définitivement très intéressant! C'est con!Je pense que si une promo tombe sur ce jeu, je finirai par le prendre. J'en ai vu quelques extraits sans me faire spoile. Il a l'air définitivement très intéressant!

Aujourd'hui 10:28:15

lsdYoYo

Je suis accro Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 978 Karma: 986 Ah la trilogie des "Y'a-t-il un flic pour sauver...". Inoubliable, toujours aussi stupide et aussi drôle.

Comme d'autres Zucker Abrahams Zucker d'ailleurs.

