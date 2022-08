Timelpase des pays ayant eu des coups d'état depuis 1800

Je m'installe Inscrit: 01/12/2004 16:50 Post(s): 211 Karma: 415



@LeFreund a écrit:

Et maintenant la vidéo des pays qui ont orchestrés ces coups d'états!!!







(je sors -> [ ] )



Non, reste. Tu cours moins de risques: Quelque chose me dit qu'ils sont BEAUCOUP moins nombreux Citation :Non, reste. Tu cours moins de risques: Quelque chose me dit qu'ils sont BEAUCOUP moins nombreux

Contribution le : Hier 19:12:50