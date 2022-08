Contre le Covid, la chine teste massivement les poissons et fruits de mer issus de la pêche.

Je m'installe Inscrit: 29/01/2020 11:28 Post(s): 345 Karma: 458



D'ailleurs, au plus l'ADN entre deux espèces diffère, au moins il y a de chances que le virus réussisse à s'adapter à la nouvelle espèce hôte.

C'est pourquoi les espèces les plus susceptible de nous refourguer leur virus sont les singes, puis les autres mammifères et enfin les oiseaux (mais en général, il me semble que le virus doit d'abord passer par un intermédiaire comme le cochon).

Pour les autres ordres comme les poissons ou les arthropodes, les différences sont beaucoup trop grande pour que ce soit possible.











