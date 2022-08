Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Tentative de vol à l’arraché d’un ordinateur portable 3 #1

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 14240 Karma: 10286 Dans un restaurant, un homme casqué débarque et tente de dérober l’ordinateur portable d’une femme installée au comptoir pour travailler.





Contribution le : Aujourd'hui 11:53:18

Krogoth Re: Tentative de vol à l’arraché d’un ordinateur portable 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2007 15:44 Post(s): 4050 Karma: 1491 Je sais pas si le portable va survivre mais au moins elle n'aura pas perdu ses données et c'est parfois plus précieux que le matériel.

Contribution le : Aujourd'hui 11:58:39

Adr1enb Re: Tentative de vol à l’arraché d’un ordinateur portable 0 #4

La loi c'est moi Inscrit: 19/04/2008 16:29 Post(s): 8680 Karma: 2258

@21210 a écrit:

La puissance de ce câble d'alimentation.

La puissance de la lâcheté de ce voleur.

Je pensais que c'était aussi le cable d'alim qui retenait le macbook, mais visiblement c'est un verrou Kensington, bien utile pour le coup Citation :Je pensais que c'était aussi le cable d'alim qui retenait le macbook, mais visiblement c'est un verrou Kensington, bien utile pour le coup

Contribution le : Aujourd'hui 13:35:14