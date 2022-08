Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Astuce pour s'occuper de son chat 2 #1

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 6375 Karma: 16880 Astuce pour s'occuper de son chat :

Vous navigateur est trop vieux



(après je sais pas si c'est bien de couper les griffes?)

Contribution le : Aujourd'hui 13:18:54

Turbigo Re: Astuce pour s'occuper de son chat 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 2614 Karma: 1871

Si un chat d'appartement ne peut pas, il va les faire avec ce qu'il a sous la main.

La canapé en cuir, les boiseries, les rideaux, ...



Et c'est un comportement appris avant le sevrage (comme la propreté).

Un chat sevré trop tôt n'aura pas forcément le réflexe d'entretenir ses griffes, donc il faut en passer par là.



Petit coup de gueule pour ceux qui font dégriffer un chat (oui c'est possible) : un chat c'est pas une peluche ! Les chats usent leurs griffes naturellement, comme les rongeurs leurs dents.Si un chat d'appartement ne peut pas, il va les faire avec ce qu'il a sous la main.La canapé en cuir, les boiseries, les rideaux, ...Et c'est un comportement appris avant le sevrage (comme la propreté).Un chat sevré trop tôt n'aura pas forcément le réflexe d'entretenir ses griffes, donc il faut en passer par là.Petit coup de gueule pour ceux qui font dégriffer un chat (oui c'est possible) : un chat c'est pas une peluche !

Contribution le : Aujourd'hui 16:02:33

LugerKain Re: Astuce pour s'occuper de son chat 0 #3

Je m'installe Inscrit: 24/10/2021 11:25 Post(s): 287 Karma: 557 @Turbigo Dégriffer est interdit en France mais autorisé au Québec,

les griffes, ça fait partis de l'animal,

tu veux pas de griffes tu prend autre chose, tu saccage pas la bête

Contribution le : Aujourd'hui 16:06:55

deepo Re: Astuce pour s'occuper de son chat 0 #4

Je suis accro Inscrit: 17/11/2011 16:53 Post(s): 1102 Karma: 577 J'allais dire quelque chose, mais en fait non!

M'es vdd on "résumé" le truc!

Contribution le : Aujourd'hui 16:20:21